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Tahsil ettiği miktarı değiştirerek 2 bin TL'yi sirkat etti

Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olan zanlı Erdinç Kazancıgil tahsil etmiş olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:13
Tahsil ettiği miktarı değiştirerek 2 bin TL'yi sirkat etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olan zanlı Erdinç Kazancıgil tahsil etmiş olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcu huzurda bulunan zanlı Erdinç Kazancıgil’in "Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Nisan 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Mağusa'da sakin Erdinç Kazancıgil, Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olduğu iş yerine ait alkollü içki ve gıda ürünlerinin tahsilatını yaparken müşteriye tahsil ettiği miktarı yazdıktan sonra iş yeri nüshasına farklı bir rakam yazıp evrağı sahteleyip, bu sahtelenmiş olduğu evrağı iş yerine verip tedavüle sürerek 2 bin TL'yi, sirkat etiğini belirtti.Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, zanlının kesmiş olduğu fatura ve makbuz defterlerinin inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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