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Tacizci 4 yıl hapis yatacak
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Tacizci 4 yıl hapis yatacak

Tacizci 4 yıl hapis yatacak

21 Şubat 2019 Perşembe 18:45
Tacizci 4 yıl hapis yatacak

Tacizci 4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2017 yılında işletmeciliğini yaptığı kuaför salonuna annesi ile birlikte gelen 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile yargılanan 38 yaşındaki Abdulvolkan Öktem bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen davanın kararını Hacımulla açıkladı. Hacımulla, sanığın 23 Eylül 2017 tarihinde Girne’de meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dolayı yargılandığını söyledi. Hacımulla, sanık hakkında işletmeciliğini yaptığı kuaför salonunun mutfağında 12 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpüp, elbiseleri üzerinden cinsel organına dokunarak istismar ettiğine dair iddiaların mahkemeye sunulduğunu belirtti.Sanığın iddiaları reddettiğini kaydeden Hacımulla, hem sanığın hem de tacize uğrayan kız ile ilk şikâyeti alan annesinin ifadelerine değindi. Küçük kızın kuaför salonundan çıktıktan sonra gittikleri ilk yerde ağlayarak annesine olayı anlattığını, annenin ise polise giderek şikâyetçi olduğunu söyledi. Sanığın ifadesinde küçük kız ile mutfağa gitmediğine dair beyan verdiğini kaydeden Yargıç, sanık, tacize uğrayan küçük kız ve annenin ifadelerini titizlikle inceledikten sonra sanığın doğruları söylemediğine bulgu yaptıklarını açıkladı. Hacımulla, anne ile kızın ifadelerinin tutarlı olduğunu, sanığın ifadesinin ise çarpıtılmış olduğuna bulgu yaptıklarını açıkladı.

Hacımulla, küçük kızın ilk şikâyeti annesine yaptığını, sanığın kendisini öptüğünü söylediğini ancak özel bölgesine dokunduğunu ise daha sonra anlattığını belirterek, “ Sanığın küçüğü öptüğüne dair iddia mahkemeye sunulan olgularla kanıtlandı. Ancak cinsel organına dokunduğuna dair iddia ise kanıtlanamadı” dedi. Yargıç, sanığın cinsel bir davranışla 12 yaşındaki kız çocuğunu işyerinin mutfağında dudaklarından öperek cinsel istismar suçu işlediğine bulgu yaptıklarını ve bu suçtan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç Hazal Hacımulla, özellikle çocuklara karşı işlenen bu tür suçların kabul edilemez olduğunu, suçun mağduru üzerinde ciddi etkiler bıraktığını ifade ederek, cinsel istismar suçundan suçlu buldukları sanığı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Abdulvolkan ÖktemTaciz
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