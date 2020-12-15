banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Taciz zanlısı tutuklu yargılanacak

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Sarkar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2020 Salı 15:15
Taciz zanlısı tutuklu yargılanacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı.

Polis, zanlı Hasan Sarkar’ın Cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti.

banner341
Polis, 12.12.2020 tarihinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde, soyunma odası koridorunda aynı yerde stajyer olan 17 yaşındaki kız çocuğunu arzusu hilafına iki eli ile başından tutup, yanaklarından öptüğünü ve eli ile göğsüne dokunduğunu anlattı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 15.12.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
Hasan Sarkar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
Sahte banknot tasarrufu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Sahte banknot tasarrufu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu
Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu
Kilisli ve Kalaitsidis tutuklu yargılanacak
Kilisli ve Kalaitsidis tutuklu yargılanacak
İş kazası!
İş kazası!
Minareliköy'de ani ölüm
Minareliköy'de ani ölüm
Güney Kıbrıs’tan araç çalan zanlılar teminata bağlandı
Güney Kıbrıs’tan araç çalan zanlılar teminata bağlandı
Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı
Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı
Eğlence yerinde çıkan kavgada araya giren şahsın burun kemiğini kırdı
Eğlence yerinde çıkan kavgada araya giren şahsın burun kemiğini kırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim