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Taciz şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

29 Kasım 2022 Salı 13:57
Taciz şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Minübüs Şöfürlüğü yapan zanlı Hurşit Öztemiz 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Hurşit Öztemiz’in, 16 yaşından küçük kız çocuğunun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacı ile alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, yasal vasiden kaçırma, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.11.2022 tarihinde zanlının, Lefke’den Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra saat 07.40 raddelerinde otobüs durağında olduğu sırada Hala sultan ilahiyat kolejinde öğrenci olan müştekiyi otobüslerin olduğu yerde gördüğü sırada müştekiye hitaben "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp yasal vasisinden izinsiz kaçırdıktan sonra, yolda giderken yine müştekiye istersen seni gezdireyim dedikten sonra kullanımında bulunan minübüsü Lefkoşa’ya doğru kullanmaya devem ettiği sırada müştekinin elini tutup "pamuk gibi tenin var" diyerek 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ettikten sonra saçlarını okşayarak &quot;ne güzel saçların var" deyip cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, meselenin aynı gün müştekinin olayı annesine anlatması ile ortaya çıkmış olup polise yansıdığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlının yeni verdiği gönüllü ifadesinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti. Zanlının avukatı Elis Sönmez, tutukluluk talebine itiraz etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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