banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
452.750
DOLAR
7.2940
STERLİN
9.6345
EURO
8.6313
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Tablet hırsızları cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Tablet hırsızları cezaevinde
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Cep telefonu ve tablet çalmakla suçlanan zanlılar 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİLER

banner341
16 Ağustos günü, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şeker Bank önünde bir araçtan Huawei marka bir cep telefonu ve Reeder marka bir tablet çalındı. Polisin kamera görüntülerini incelemesi sonucu zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter tespit edildi.

UYURKEN TUTUKLANDI

Olaya karıştığı tespit edilen zanlılardan Mustafa Türkkal 19 Ağustos günü Lefkoşa’da bir araç içerisinde uyuduğu sırada tutuklandı. Mağusa’da tespit edilen diğer zanlı Yusuf Ayter’in tasarrufundan çıkan telefon ve tablet ise emare alındı.

ÇOK SAYIDA DOSYALARI VAR

Mahkemede söz alan polis memuru İbrahim Toz, her iki zanlının da poliste benzer suçlarla ilgili çok sayıda kaydının olduğunu belirtirken, zanlı Yusuf Ayter’in poliste otuzdan fazla meselesinin bulunduğunun altını çizdi. Polis zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti fakat mahkeme zanlıların 1 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesini uygun gördü.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mustafa TürkkalYusuf Ayter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruflarında sentetik cannabinoid ve kokain türü uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Tasarruflarında sentetik cannabinoid ve kokain türü uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Karakoldaki uyuşturucunun izi sürüldü
Karakoldaki uyuşturucunun izi sürüldü
Kurban arkadaşı çıkınca vazgeçmiş
Kurban arkadaşı çıkınca vazgeçmiş
İskele'de kablo hırsızlığı
İskele'de kablo hırsızlığı
Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa’da hırsızlık
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
221 gram uyuştucu ile yakalandı
221 gram uyuştucu ile yakalandı
Lefkoşa’da ani ölüm
Lefkoşa’da ani ölüm
Lapta’da ani ölüm
Lapta’da ani ölüm
Ani ölüm: 44 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 44 yaşında hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim