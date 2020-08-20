Tablet hırsızları cezaevinde

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Cep telefonu ve tablet çalmakla suçlanan zanlılar 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİLER

16 Ağustos günü, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şeker Bank önünde bir araçtan Huawei marka bir cep telefonu ve Reeder marka bir tablet çalındı. Polisin kamera görüntülerini incelemesi sonucu zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter tespit edildi.

UYURKEN TUTUKLANDI

Olaya karıştığı tespit edilen zanlılardan Mustafa Türkkal 19 Ağustos günü Lefkoşa’da bir araç içerisinde uyuduğu sırada tutuklandı. Mağusa’da tespit edilen diğer zanlı Yusuf Ayter’in tasarrufundan çıkan telefon ve tablet ise emare alındı.

ÇOK SAYIDA DOSYALARI VAR

Mahkemede söz alan polis memuru İbrahim Toz, her iki zanlının da poliste benzer suçlarla ilgili çok sayıda kaydının olduğunu belirtirken, zanlı Yusuf Ayter’in poliste otuzdan fazla meselesinin bulunduğunun altını çizdi. Polis zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti fakat mahkeme zanlıların 1 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesini uygun gördü.