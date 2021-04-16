Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi

12.04.21 tarihinde Gazimağusa’da sakin Serkan Coşkun’un (E-24) ikametgâhında saat 12.00 – 13.00 saatleri arasında CÖŞ ekiplerince yapılan aramada, yatak odası içerisindeki elbise dolabında tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca ve şarjörü bulunarak emare olarak alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmış ve 13.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 16.04.21 tarihinde kanunsuz ateşli, silah tasarrufu suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Abdülkadir Gildir’i ifade vermeye çağırdı. PM Gildir, yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında zanlının Gazimağusa’daki ikametgâhında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Emare tabancanın içerisine sarılı vaziyette bulunan tişörtün kendisine ait olduğuna dair zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Savunma avukatının sorduğu bir soruyu cevaplandıran tanık polis, yapılan balistik incelemede tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı ve parmak izi taşımadığı yönünde tespit yapıldığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)