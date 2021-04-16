banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376
Flaş Haber
Meteoroloji Dairesi uyardı
Kapat

Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi

16 Nisan 2021 Cuma 17:17
Tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi
banner337

12.04.21 tarihinde Gazimağusa’da sakin Serkan Coşkun’un (E-24) ikametgâhında saat 12.00 – 13.00 saatleri arasında CÖŞ ekiplerince yapılan aramada, yatak odası içerisindeki elbise dolabında tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca ve şarjörü bulunarak emare olarak alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmış ve 13.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 16.04.21 tarihinde kanunsuz ateşli, silah tasarrufu suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Abdülkadir Gildir’i ifade vermeye çağırdı. PM Gildir, yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında zanlının Gazimağusa’daki ikametgâhında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde tişörte sarılı vaziyette bir adet 9 mm çapında siyah renk tabanca bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

banner341
Emare tabancanın içerisine sarılı vaziyette bulunan tişörtün kendisine ait olduğuna dair zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Savunma avukatının sorduğu bir soruyu cevaplandıran tanık polis, yapılan balistik incelemede tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı ve parmak izi taşımadığı yönünde tespit yapıldığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor
Mobilelink mağazasındaki hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi hala aranıyor
Ölümlü kazanın mahkemesi sonuçlandı
Ölümlü kazanın mahkemesi sonuçlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 4 gün daha tutukluluk
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 4 gün daha tutukluluk
Güvercinlik'te darp!
Güvercinlik'te darp!
Cinsel saldırı zanlısı teminatı ödeyinceye kadar cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı teminatı ödeyinceye kadar cezaevine gönderildi
Sahte evrakla Ercan'dan çıkış yaparken yakalandılar!
Sahte evrakla Ercan'dan çıkış yaparken yakalandılar!
18 kişiye yasal işlem
18 kişiye yasal işlem
Girne'de uyuşturucu!
Girne'de uyuşturucu!
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim