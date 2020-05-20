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Tabanca ve uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:49
Tabanca ve uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı
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12.5.20 tarihinde saat 2100 raddelerinde, Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince A.Ö’ ye ait ikametgâhta yapılan aramada orada misafir olarak bulunan Ala Cemaleddin (E-27) in tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bularak emare olarak aldıktan sonra zanlı 1 Ala Cemaleddin’yi tutuklamıştı. İkametgah içerisinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra ikametgah sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady (K- 24), zanlı 4 İhsan İşler (E – 30 ), zanlı 5  Cebrail Sarı (E-22 ) ve zanlı 6 Gökhan Artun (E-23 ) ‘ yı da tutuklamıştı.

12.5.20 tarihinden beri tutuklu bulunan birisi kadın 6 zanlı bugün 20.5.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün daha tutukluluk emri temin edildi.

İddia akamı adına mahkemede yemin altında bilgi veren Polis memuru Mustafa Kavaz, 12.5.20 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 3 A.Ö’ nün ikametgâhın arama maksatlı olarak gidildiğini, içeriye giren polisi gören zanlı 1 Ala Cemaleddin ve zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady nın yatak odasına doğru koştuklarını belirten Kavaz, zanlı 1 Ala Cemaleddin nin elinde tuttuğu tabancayı pencereden dışarı attığının görülmesi üzerine alıkonduğunu söyledi.

Akabinde zanlı 1’ in apartmanın penceresinden dışarı attığı tabancanın zemin katta garaj yolunda bulunduğuna değinen Kavaz, yapılan incelemesinde, seri numarası meçhul 7.65 mm çapındaki Browning marka olduğunu, şarjöründe 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu, emare alındığını ve zanlı 1 Ala Cemaleddin nin tutuklandığını söyledi. İkametgâhta yapılan aramada mutfak odasında pencere arasında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva etiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve mutfak dolabı çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığına değinen Kavaz, ikametgâh sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady zanlı 4 İhsan İşler zanlı 5 Cebrail Sarı ve zanlı 6 Gökhan Artun nın da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

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Şeftali değil uyuşturucu tartılmış

Zanlıların mesele ile ilgili bu güne değin herhangi bir ifade vermediklerine değinen Kavaz, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde emarelerin ilgili birimlere incelenmek üzere gönderildiğini, zanlıların statüleri konusunda araştırma yaptığını söyleyerek temin ettiği bilgileri aktardı. Devlet kimya laboratuvarına gönderilen emarelerle ilgili raporun kendilerine ulaştığını, ateşli silah ve mermilerle ilgili raporların henüz ulaşmadığına dikkat çeken Kavaz, bir önceki duruşmada savunma avukatının zanlı 3’ ün hassas terazide şeftali kebabı için kıyma tarttığı iddiası hassas terazide Hint keneviri tartıldığı raporu ile geçersiz kılınmıştır dedi.

Bölgede ateşli silahla ilgili birçok faili meçhul olayların bulunduğuna değinen Kavaz balistik uzmanından gelecek raporun beklenmekte olduğuna dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri talep etti.

Zanlı 2 hamile

Savunma avukatının zanlı 2 nin rahatsızlığı ve kusması yanında karın ağrısı olduğu beyanı üzerine açıklama yapan polis memuru Kavaz bu konuda bilgi vermek zorunda olduğunu söyleyerek zanlı 2 nin şikâyeti doğrultusunda yapılan doktor kontrollünde hamile olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler huzurundaki şahadeti değerlendirdikten sonra zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına, ayrıca zanlı 2’nin de doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTabanca
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