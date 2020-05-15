Tabanca ve uyuşturucu zanlılarına 5 gün ek tutukluluk

12.5.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince A.Ö’ ye ait ikametgâhta yapılan aramada orada misafir olarak bulunan Ala Cemaleddin’in tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bularak emare olarak aldıktan sonra zanlı 1 Ala Cemaleddini tutuklamıştı. İkametgah içerisinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra ikametgah sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady (K- 24), zanlı 4 İhsan İşler (E – 30 ), zanlı 5 Cebrail Sarı (E-22 ) ve zanlı 6 Gökhan Artun (E-23 )’yı da tutuklamıştı.

Birisi kadın 6 zanlı 13.5.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 15.5.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 5 gün daha uzatıldı.İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak polis memuru Hasan Selvili’ yi tanık kürsüsüne çağırdı. Selvili yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi üzerine 12.5.20 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 3 A.Ö’ nün ikametgâhında arama yapıldığını aktardı. Arama maksatlı olarak gidilen ikametgâhta ziyaretçiler arasında bulunan zanlı 1 Ala Cemaleddin ve zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady ‘nın polisi görmeleri üzerine yatak odasına doğru koştuklarını belirten Üreten zanlı 1 Ala Cemaleddin nin elinde tuttuğu tabancayı pencereden dışarı attığının görülmesi üzerine alıkonduğunu söyledi.

Akabinde zanlı 1’ in apartmanın penceresinden dışarı attığı tabancanın zemin katta garaj yolunda bulunduğuna değinen Selvili, yapılan incelemesinde, seri numarası meçhul 7.65 mm çapındaki Browning marka olduğunu, şarjöründe 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu, emare alındığını ve zanlı 1 Ala Cemaleddinin tutuklandığını söyledi. İkametgâhta yapılan aramada mutfak odasında pencere arasında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva etiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve mutfak dolabı çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığına değinen Selvili, ikametgâh sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady, zanlı 4 İhsan İşler, zanlı 5 Cebrail Sarı ve zanlı 6 Gökhan Artun nın da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Zanlı 1’ in emare tabancanın Lefkoşa’ da kalmakta olduğu arkadaşına ait evde kendisine saklamak için arkadaşı tarafından verildiğini ve ikametgâhın arka tarafında bir yere sakladığını beyan etmesi üzerine olay mahalline gidilerek mahallin resimlerinin çekildiğini belirten Selvili akabinde zanlı 1’ in iki kez daha farklı beyanda bulunduğunu ve silahı bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Ateşli silah, mermiler ve uyuşturucuların incelenmek üzere Lefkoşa’ya gönderildiğini belirten Selvili zanlılardan alınan cep telefonları ile ilgili GSM operatörüne yazı yazıldığı, henüz ellerine hiçbir konuda rapor ulaşmadığına dikkat çeken Selvili zanlı 2 kadının ise 2016 yılından beri KKTC de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledikten sonra zanlılar aleyhine 5 gün süreyle ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Hassas terazide şeftali kebabı tartıldığı iddiası

Savunma avukatının hassas terazi konusundaki iddiası dikkat çekti. Selvili “ hassas terazide şeftali tartıldığını duymadım “ diyerek şaşkınlığını dile getirdi. İkametgah sahibi olan ve bir kasap yanında mezbahada çalıştığını belirttiği zanlı 3’ ün evinde bulunan hassas terazinin ustasına ait olduğunu ve şeftali kebabı yapmada kullanılan malzemenin tartısında kullanıldığını iddia eden savunma avukatı doğruluğunun araştırılabileceğini belirtmesi salonda ilgiyle karşılandı. Selvili ise verdiği cevapta “uyuşturucu bulunan evde hassas terazi de bulunup emare olarak alınmıştır. Üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla ilgili birime gönderilmiştir. Bu konuda gelecek raporu beklemekteyiz” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)