Tabanca ve uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

12.5.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince A.Ö’ ye ait ikametgâhta yapılan aramada orada misafir olarak bulunan Ala Cemaleddin (E-27)’in tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bularak emare olarak aldıktan sonra zanlı 1 Ala Cemaleddin yi tutuklamıştı. İkametgah içerisinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra ikametgah sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady (K- 24),zanlı 4 İhsan İşler (E-30 ),zanlı 5 Cebrail Sarı (E-22 ) ve zanlı 6 Gökhan Artun (E-23 ) ‘yı da tutuklamıştı.

12.5.20 tarihinden beri tutuklu bulunan birisi kadın 6 zanlı bugün22.5.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia akamı adına mahkemede yemin altında bilgi veren Polis memuru Mustafa Kavaz, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

12.5.20 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 3 A.Ö’ nün ikametgâhın arama maksatlı olarak gidildiğini, içeriye giren polisi gören zanlı 1 Ala Cemaleddin ve zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady nın yatak odasına doğru koştuklarını belirten Kavaz, zanlı 1 Ala Cemaleddin nin elinde tuttuğu tabancayı pencereden dışarı attığının görülmesi üzerine alıkonduğunu söyledi.

Akabinde zanlı 1’ in apartmanın penceresinden dışarı attığı tabancanın zemin katta garaj yolunda bulunduğuna değinen Kavaz, yapılan incelemesinde, seri numarası meçhul 7.65 mm çapındaki Browning marka olduğunu, şarjöründe 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu, emare alındığını ve zanlı 1 Ala Cemaleddinin tutuklandığını söyledi. İkametgâhtayapılan aramada mutfak odasında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva etiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve mutfak dolabı çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığına değinen Kavaz, ikametgâh sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady zanlı 4 İhsan İşler ,zanlı 5 Cebrail Sarı ve zanlı 6 Gökhan Artun nın da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi.

Zanlı 1 dışında diğer zanlıların suçlarını kabul etmediğine dikkat çeken Kavaz, tahlile gönderilen uyuşturucu maddenin 800 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini, emare alınan hassas terazi üzerinde de Hint Keneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğu yönünde rapor temin edildiğini belirtti.

Zanlı 2 dışında tüm zanlılara kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, 800 mlg sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu ve hassas terazi üzerinde Hint keneviri tasarrufu suçlarıyla ilgili dava tebliğ edildiğini belirten Kavaz zanlı 1 dışında diğer zanlıların suçlarını kabul etmediklerini söyledi.

Zanlı 2’ ye de aynı suçlar yanında 30.9.2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet suçundan da dava tebliğ edildiğini söyleyen Kavaz zanlı 2 nin de suçunu kabul etmediği yönünde beyanı olduğunu belirtti.

Zanlı 1’in çift uyruklu, zanlı 3,4,5,6’nın ise çalışma izinle KKTC’ de bulunduklarını belirten Kavaz zanlı 2’nin merkezi cezaevine gönderilmesini, diğer zanlıların da teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 2’ yi 3 ay süre ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. Yargıç diğer zanlıların KKTC haricine çıkışını men ederek haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri, zanlı 1’ in 50000 TL nakdi teminat yanında KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 100000’ er TL şahsi kefalet senedi, zanlı 3,4,5 ve 6 nın 5000’ er TL teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 75000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi.

Zanlı 1 talep edilen teminatı yerine getiremediği cihetle her hâlükârda 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi. (MHA)