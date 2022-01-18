Syed Farhan Shah 7 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu olguları aktardı.

Polis, zanlı Syed Farhan Shah’ın Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14.01.2021 tarihinde alınan bir bilgide KKTC de bulunan kart hamillerinin rızası olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait olmayan harcamalar yapılarak Banka kartları ve Kredi Kartları yasasına Aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24.12.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Zanlı Syed Farhan Shah’ın söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip şu ana kadar ilk tespitlere göre bir bankaya ait 7 farklı kişinin kredi kartlarından 336 işlem yapmak sureti ile toplam 405.61 USD harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve suç ile bağlantısı olduğuna inanılan 10.115 TL ve 255 Euro’nun bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyerek, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlıya ait henüz daha kimlikleri tespit edilemeyen birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlıya ait cep telefonunda kredi kartı bilgileri bulunan 69 şahsın kimliklerinin tespit edilmesine başladığını ve bu yönde de soruşturma yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının kuvvetle muhtemel aynı yöntemle konu kredi kartı bilgilerini kullanması sonucunda konu meblağın artacağına inanıldığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerekmekte olup mesele ile ilgili olarak alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.