Sürücülerin dikkatine

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle, 20 Temmuz 2019 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacaktır.

Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle; 20 Temmuz 2019 tarihinde Gazimağusa’da, saat 16:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;

Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.