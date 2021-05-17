Sürücü ehliyetsiz ve 227 promil alkollü çıktı

Girne'de meydana gelen dikkatsiz sürüş, alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanmak, sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın, hitam bulmuş seyrüsefer ruhsatı ve yolun solunu muhafaza etmemek meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İmbouafonth Emile Regis AHUI bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Güneş olayla ilgili bulguları aktardı. Güneş, 14 Mayıs 2021 tarihinde saat 03.30 raddelerinde, Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde güney istikametine doğru 227 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SB197 plakalı Mazda Axela marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçtiği esnada karşı istikamette gelmekte olan Girne'de sakin Nafi ÖLMEZ (E-35) yönetimindeki ZNN421 plakalı Ford Focus marka salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis kasa sonucu ZNN421 plakalı araç sürücüsü Nafi ÖLMEZ ve araçta yolcu olarak bulunan Lütfi ÇETİN ile Hamit ŞANVERDI ambulans ile kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı yerde müşahede altına alındıklarını mahkemeye gitti. Polis memuru Güneş, bu sabah edinilen bilgide ise ZNN421 plakalı araçta bulunan yolcu Hamit ŞANVERDİ iç kanama şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polis araç sürücüsü İmbouafonth Emile Regis AHUI'nin aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ve başlatılan tahkikat sonucunda, SB197 plakalı araçta 40.000TL, ZNN421 plakalı araçta ise 20.000 TL tahmini hasar meydana gelmiş olup, zanlının sürüş ehliyetsiz olduğu için kazanın sigorta kapsamında olmadığını belirtti. Polis bu bağlamda zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olması mahksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit temnata yatırması ve 100 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.