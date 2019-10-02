Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

27.9.19 tarihinde Gazimağusa limanına gelen Viya isimli gemiden çıkan FZ. 032 plakalı tır dorsesi içerisine gizlenerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC 'ye giriş yapan ve aynı gün Gazimağusa sakini Şeyho Özdemir’e ait ikametgâhın arka avlusunda bulunan ambar odasında tespit edilen Suriye uyruklu 10 erkek mülteci tutuklanmıştı.

Mültecilerin muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC ye girdikten sonra onları araçla Gazimağusa’ da sakin Şeyho Özdemir’in evi avlusundaki ambar odasına taşıyan İbrahim Özdemir de aynı gün tespit edilerek tutuklanmış ve 28.9.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yardımcı oldukları nedeniyle tutuklanan 2 kişi sonradan serbest bırakıldı

Sürdürülen tahkikatta Suriyeli mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC’ye girişlerine yardımcı oldukları düşünülen Gazimağusa sakinleri Mahmut Özdemir ve Murat Yalçınkaya 28.9.19 tarihinde polis tarafından tespit ederek tutuklanmış ve mahkeme emriyle haklarında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. 2 günlük tutukluluk emri süresince incelenen kamera görüntülerinden Mahmut Özdemir ve Murat Yalçınkaya’ nın olayla bağlantıları olmadığı belirlenmiş ve akabinde mahkeme huzuruna çıkarılmadan şartsız olarak serbest bırakılmışlardı.

Tutuklanan Suriye uyruklu 10 mülteci ve onlara yardımcı olan İbrahim Özdemir, 1.10 19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 6 gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Sürdürülen tahkikatta kaçak Suriyelilerin limandan çıkışını sağlayan araçlardan birini kullandığı gerekçesiyle 1.10.19 tarihinde Gazimağusa sakini Halit Tepe polis tarafından tutuklandı.

Zanlı Halit Tepe ek tutukluluk emri için bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Raif Safa verdiği yeminli şahadetinde incelenen kamera görüntülerinde mültecilerin yasal olmayan yollardan liman dışına çıkmalarını sağlayan araçlardan birini kullanan kişinin zanlı Halit tepe olduğunu tespit etmeleri nedeniyle zanlının aynı gün tutuklandığını aktardı.

Zanlının ilk sorgusunda kendisini Şeyho Özdemir isimli şahsın aradığını, evi önündeki aracını alarak mültecileri evine getirmesini , aracın kontak anahtarının üzerinde olduğunu söylediğini, kendisinin de mültecileri limandan alarak Şeyho Özdemir in evine götürdüğünü söylemek suretiyle suçunu itiraf eden Halit Tepe yi tutukladığını belirten Safa zanlının bilahare vermiş olduğu gönüllü ifadesinde mültecilerin yasal yollardan giriş yapmadıklarını sonradan öğrendiğini ifade ettiğini belirtti. Savunma avukatının müvekkilinin mültecilerin yasal yollardan KKTC’ye giriş yapmadıklarını ilk anda bilmediğini ve sonradan öğrendiği konusundaki savunmasına karşılık tahkikat memuru Safa verdiği cevapta gerek kamera görüntülerinde zanlının kullandığı aracın mülteci taşırken görülmesi, gerekse mültecilerin verdikleri ifadelerinde zanlıyı tanıdıklarını belirtmeleri zanlı aleyhinde olan unsurlar olarak değerlendirilmiştir dedi.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibi yapılamadığı, aranmakta olan bir şahsın ve aracında da bulunamadığına vurgu yapan tahkikat memuru soruşturmasını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Sunulan şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tahkikatın henüz tamamlanmadığı kanaatinde olduğunu belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)