Suriye vatandaşı şahıs 6.2.20 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz

2020 yılı içerisinde sahibi olduğu Golden Beach isimli tekneyi KKTC’den Suriye’ye götürmek için Amerikan bayrağına ait sahte evrakı Gazimağusa Liman başkanlığı dairesi görevlilerine vermek suretiyle tedavüle süren Suriye uyruklu Ibrahım Maalla 26.8.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 27.8.20 tarihinde, sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve izinsiz ikamet suçlaması ile Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir günlük tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mehmet Keleş olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Keleş şahadetinde, 2020 yılı içerisinde zanlının sahibi olduğu tekneyi KKTC’den Suriye’ye götürmek maksadıyla tekneye çekilecek olan Amerikan bayrağı ile ilgili GKRY’ den temin ettiği sahte evrakı Gazimağusa liman başkanlığı dairesi görevlilerine vermek suretiyle sahte evrak düzenleme ve sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme suçunu işlediğini söyledi.

Olayın 20.8.20 tarihinde Gazimağusa liman başkanlığı vasıtasıyla polise intikal ettiğini, sunulan evrakın sahte olabileceği yönünde şüphe duyduklarını belirttiklerini söyleyen PM Keleş, ayni gün tahkikat başlatıldığını ve evrakın incelenmek üzere PGM sahtecilik bölümüne gönderildiğini söyledi.

PGM’ne gönderilen evrakın renkli fotokopi kullanılarak sahtelenmiş olduğu ancak menşeinden de araştırılması gerektiği yönünde uzman raporu temin edildiğine dikkat çeken PM Keleş, 26.8.20 tarihinde zanlının tespit edilerek mesele ile ilgili açık ifadesinin alındığını söyledi. 2020 yılı Ağustos ayında GKRY den gelen ve ismini bilmediği erkek bir şahıs vasıtasıyla doğru olduğunu bilerek bu evrakı aldığı yönünde ifadesinde beyanda bulunduğuna değinen PM Keleş aynı gün polise celp edilerek muhaceret kontrolünün yapıldığını, 6.2.2020 tarihinden itibaren KKTC’ deki yasal statüsünü kaybettiğinin belirlenmesi üzerine zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın 26.8.20 tarihi itibarıyla farklı bir yön kazandığına vurgu yapan PM Keleş, zanlının vermiş olduğu açık ifadenin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu ve sahte olduğu belirtilen evrakın Amerika’ nın Lefkoşa Büyükelçiliği kuzey ofisinde araştırmasının yapılması gerektiğini söyledikten sonra tahkikatın salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 1 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)