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Suriye uyruklu 2 kişinin tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı

Kıyılarımıza birlikte getirildikleri 5 arkadaşlarından haber yok!

06 Ekim 2020 Salı 15:50
Suriye uyruklu 2 kişinin tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı
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Henüz tespit edilemeyen bir yerden küçük bir tekne ile bir şahıs tarafından KKTC’ye bırakılan ve Suriye uyruklu 7 kişi oldukları belirlenen şahıslardan Hassan El Hassan ve Muhammet El Khıhalet 2.10.20 tarihinde Akyar sınır kapısı yanlarında polis tarafından tespit edilerek tutuklanmışlar ve 3.10.20 tarihinde gıyaplarında görüşülen duruşmada haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan ancak karantina süreleri dolmayan zanlıların bugünkü duruşmaları iddia makamının talebi ve yargıcın izin vermesi sonucu yine gıyaplarında yapıldı ve tutukluluk süreleri 8 gün daha uzatıldı.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Löğmen Yücetürk, yemin altında verdiği şahadette zanlıların 2.10.20 tarihinde Akyar kara sınır kapısı yakınlarında tespit edildiklerini, yapılan muhaceret sorgulamalarında bilinmeyen bir yerden bir kişi tarafından tekne ile KKTC‘ye getirildiklerinin tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların ülke sağlığı açısından halen karantina altında tutulduklarını ve PCR testlerinin yapıldığını belirten PM Yücetürk, bir soru üzerine zanlıların 7 kişi olduklarını ancak diğer 5 arkadaşlarının nerede oldukları konusunda bilgileri olmadığı yönünde beyanları olduğunu söyledi.

Zanlılar aleyhine onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini ve ihraç edilmeleri ile ilgili çalışma başlatıldığına dikkat çeken PM Yücetürk çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle zanlıların tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 06.10.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Kktcye Kaçak GirişSuriyeliler
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