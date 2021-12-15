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Suriye’ den mülteci akınına 7 kişi daha eklendi

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:53
Suriye’ den mülteci akınına 7 kişi daha eklendi

(15-12-2021…MHA) Son günlerde hayli artış gösteren ve mahkeme gündemini de meşgul eden mülteci akınına 7 kişi daha eklendi. Bugün 15.12.21 tarihinde “onaylanmış liman olmayan yerden KKTC’ ye giriş” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan 7 mülteciden ikisi yargılanıncaya değin 2 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilirken geriye kalan 5 kişiye ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen 04.12.21 tarihinde tutuklanan Suriye uyruklu 2 kişi ile ilgili olguların polis tarafından mahkemeye aktarılmasını sağladı.

04.12.21 tarihinde Akyar sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu 2 kişinin yapılan sorgusunda Türkiye üzerinden bilinmeyen bir bırakıldıklarının öğrenilmesi üzerine tutuklandıklarını ve tutuklu kaldıkları süre içerisinde kendilerine yazılı dava tebliğ edildiğini, davalarına karşılık kabul beyanında bulundukları yönünde mahkemeye bilgi aktarıldı.

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Tahkikatın sonuçlanması nedeniyle iki zanlı yargılanıncaya değin 2 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Ardından Suriye uyruklu diğer 5 kişi yargıç huzuruna çıkarıldı. Bunlarla ilgili aktarılan bilgide, 15.12.21 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Beyarmudu bölgesinde Korkuteli köy girişindeki benzin istasyonunda Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin tespit ettiği Suriye uyruklu 5 mültecinin yapılan sözlü sorgularında henüz belirlenemeyen bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının öğrenilmesi üzerine alıkondukları ve götürüldükleri polis müdürlüğünde yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye yasal girişlerinin olmadığının belirlenmesiyle tutuklandıkları aktarıldı.

Tahkikatın yeni başlaması ve zanlıların serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmaları nedeniyle polisin talep ettiği 3 günlük tutukluluk süre talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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