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Şüpheli hareketleri ele verdi

Esentepe’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve tasarrufundaki uyuşturucu yere atarken tespit edilen zanlı Emre Esergül tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Esentepe’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve tasarrufundaki uyuşturucu yere atarken tespit edilen zanlı Emre Esergül tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Mart 2020 Pazar 16:32
Şüpheli hareketleri ele verdi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Esentepe’de devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve tasarrufundaki uyuşturucu yere atarken tespit edilen zanlı Emre Esergül tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek huzurda bulunan zanlı Emre Esergül’ün 7 Mart 2020 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Bahçeli Sea Sun Sitesinde, Esentepe Polis Karakolunda görevli bir ekibin, Sitede devriye görevinde olduğu esnada, görevli ekibi görmesi üzerinde elinde bulundurduğu iki paket sigarayı yere attığını söyledi. Polis görevli ekibin yaptığı aramada zanlının attığı sarı ve kırmızı Davidoff paketleri içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler olabileceği şüphesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından bölgeye gidilip konu paketlerde yapılan aramada; Kırmızı Davidoff pakette Cyprus Sporting yazılı iki ayrı kağıtta toplamda yaklaşık 3 gr Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarı Davidoff pakette ise iç içe iki şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp sanığın suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak Sanığın kullanımında bulunan GD 771 plakalı Lacivert Mitsubishi Lancer marka arabada yapılan aramada aracın orta gözünde beyaz renk çizgili kâğıda sarılı tütün ile karışık yaklaşık yarım gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddede bulunarak emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Atabek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın daha yeni olduğunu emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre EsergülUyuşturucu
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