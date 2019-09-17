Şüpheli hareketleri ele verdi!

16.09.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında M.T.(E-30)’nin anayol kenarında çalışır vaziyette park halinde bulunan aracı içersindeki şüpheli hareketlerinden dolayı aracında yapılan aramada; içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.