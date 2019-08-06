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Şüpheli hareketleri ele verdi!

3 genç tutuklandı

Şüpheli hareketleri ele verdi!

3 genç tutuklandı

06 Ağustos 2019 Salı 15:26
Şüpheli hareketleri ele verdi!

05.08.2019 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Tatlısu Seralar Bölgesinde, lastiği patlayan bir araca yardım için duran devriye halindeki polis ekibi, söz konusu aracın yanında bulunan M.Ü.(E-26), T.T.(K-20) ve M.Ş.(K-20)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine bahse konu araçta ve aracın bulunduğu bölgede yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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