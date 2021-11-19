Şüpheli hareketleri ele verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde uyuşturucuyla yakalanan Noureddin Wael Shaher Almomani bugün mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 18.11.2021 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolu Dikmen kavşağı üzerinde, polis tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Noureddin Wael Shaher Almomani'nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, uyuşturucu maddeniz analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme zanlı hakkında talep edilen üç günlük süreyi onayladı.