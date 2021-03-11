Şüpheli hareketleri ele verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Ekim 2020 tarihinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kan örneği alınan ve raporlar dün gelmesi üzerine tutuklanan zanlı Murat Kurum bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Ramiz, zanlının Murat Kurum'un "Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme" Suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Ramiz, zanlının 26 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa'daki iş yerinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirterek, yapılan arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti. Zanlının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servisine götürülerek kan verdiğini dile getiren Ramiz, söz konusu kan örneklerinin Türkiye Adlı Tıp Kurumu'na gönderildiğini ifade etti. Türkiye Adlı Tıp Kurumu'ndan gelen kan örneği raporlarında zanlının kanında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu tespit edildiğine yönelik bilgi yer aldığına işaret eden Ramiz, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve söz konusu maddeyi 26 Ekim 2020'de bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı. Ramiz, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına dikkat çekerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, söz konusu maddenin miktarının bilinmediğini, zanlının denetimli serbestlik hakkından yararlana bileceğini ve teminat talebinin uygun görüldüğünü ifade ederek, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, ay da 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 2 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.