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Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

06 Eylül 2019 Cuma 14:56
Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

05.09.2019 tarihinde saat 19:00 sıralarında Güneşköy-Güzelyurt anayolu üzerinde kullanımındaki araç ile şüpheli bir şekilde seyreden S.C.(E- 34)’nin  aracı polis tarafından durdurularak yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
AraçUyuşturucu
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