Süpermarketten hırsızlık

27- 29.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20)’nin içki reyonundan almış oldukları muhtelif markalarda sekiz şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

