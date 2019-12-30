Süpermarketten hırsızlık

27- 29.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20)’nin içki reyonundan almış oldukları muhtelif markalarda sekiz şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
30 Aralık 2019 Pazartesi 13:49
27- 29.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20)’nin içki reyonundan almış oldukları muhtelif markalarda sekiz şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.