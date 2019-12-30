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Süpermarketten hırsızlık

2 kişi tutuklandı

Süpermarketten hırsızlık

2 kişi tutuklandı

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:49
Süpermarketten hırsızlık

27- 29.12.2019 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20)’nin içki reyonundan almış oldukları muhtelif markalarda sekiz şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Erülkü SüpermarketHırızIçki
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