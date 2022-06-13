SÜLEYMAN BULUT’UN ALEYHİNDEKİ KARAR DÜN AÇIKLANDI

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından yargılanan ve denetimli serbestlikten yaralanıp, uyuşturucu ithal eden Süleyman Bulut’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Dava kararını okuyan, Yargıç Murat Soytaç kararında şöyle dedi: “Sanığa ceza takdir ederken Cezalandırma İlke ve Prensiplerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda suçun ciddiyeti, vahameti, neticeleri, sanığın kişisel durumu, meseleye özgü cezaya tesir edecek tüm faktörler birlikte ve bir bütün olarak dikkate alınması gerekir.

Meseleye özgü olguları, bidayette Mahkemeye sunulan olgular çerçevesinde değerlendireceğiz.

Sanık mahkeme tarafından kendisine bir fırsat verilerek denetimli serbestlik sürecine tabi tutulmuş ancak kısa sürede tekrardan uyuşturucu kullanmaya başlayarak bu süreci ihlal etmiş vekamunun kaynaklarının israf edilmesine sebep olduğu gibi kendisine verilen fırsatı da tepmiştir. Dolayısı ile sanığın denetimli serbestlik süreci içerisinde tekrardan uyuşturucu madde kullanımına yönelmesini ceza takdirinde sanık aleyhinde değerlendiririz.”

Yargıç Murat Soytaç, meseleye özgü olgulara bakıldığında sanığın sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs bölgesinden ithal edip tasarruf ettiğini belirtti.

Soytaç, şöyle devam etti:

“Sentetik Kannabinoidlertehlikeli kategorisinde değerlendirilen sağlık açısından etkileri itibariyle ciddi ve tehlikeli bir uyuşturucu türü olup bağımlılık düzeyi yüksektir. Yine bu tür uyuşturucu maddeler içeriğindeki kimyevi maddeler gereği sağlığa olumsuz etkileri olup vücutta ve beyinde tahribata yol açmakta düşünsel yetilerde azalmaya sebep olmaktadır. Dolayısı ile bu tür uyuşturucu maddelerin kullanılmasının suç olması bir yana sağlık açısından da ciddi sakıncaları mevcuttur. Bu doğrultuda uyuşturucunun tür itibariyle sentetik kannabinoid olmasını ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız. Sanığın ithal edip tasarruf ettiği uyuşturucu miktar olarak bakıldığında32 gram 170 miligram olup nispeten yüksek sayılabilecek bir miktar olmasına rağmen mahkemenin daha önceki 05.07.2021 tarihli kararında belirtmiş olduğu üzere kişisel kullanıma matuf bir şekilde tasarruf edilmiştir. Dolayısı ile sanığa bir ceza takdir ederken miktarın nispeten yüksek oluşu ile bu miktarın kişisel kullanıma matuf oluşunu birlikte dengeli bir şekilde değerlendirip sanık aleyhinde ceza vermeyi uygun buluruz. Sanık ilk andan itibaren gönüllü ifade vererek polise yardımcı olmuş ve meselenin aydınlanması yönünde katkıda bulunmuştur. Sanık mahkeme huzurunda suçlarını kabul ederek adaletin tecellisine katkı koymuştur. Sanığın adaletin tecellisi yönünde ki katkısını sanık lehinde değerlendiririz. Huzurumuzdaki sanık 53 yaşında uyuşturucu bağımlısı bir kimsedir. Sanık uyuşturucu bağımlılığı dolayısı ile bir çok kez cezaevine girip çıkmış sabıkalı bir kimsedir. Buna göre sanığın 2012 yılında, 2013 yılında, 2014 yılında ve 2015 yılında benzeri suçlar işlemiş ve mahkum olmuştur. Sanığın kendi beyanında da belirtmiş olduğu gibi uyuşturucu bağımlılığı dolayısı ile adeta cezaevinden çıkamamaktadır. Sanığın 2012 yılından beridir uyuşturucu suçları işlemesini ve sabıkasının bulunmasını aleyhinde değerlendirmekle birlikte sanığın ayni zamanda uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, işlenen suçların bu bağımlılığın etkisi ile işlendiğini de gözeterek dengeli bir ceza takdir etmeyi uygun buluruz.”

Yargıç Soytaç, sanığa oybirliği ile 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.