Suçüstü yakalandılar!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Orhun Ulugün, olguları aktardı. Polis, zanlılar Rahamat Ullah, Khurshit Alam ve Md. Imran Hossain Riyahd’ın “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 03.08.2021 tarihinde saat 23.00’da Alayköy’de Malazgirt sokak üzerinde , hemen güney tarafta bulunan, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice ihlal etmek ve Güney Kıbrıs’a gitmek üzere toplanan 1- Rahamat Ullah (E-25,Bangladeş) 2- Khurshid Alam (E-22,Bangladeş) 3- Imran Hossaın Riyahad(21,Bangladeş) suçüstü tutuklanmalarının akabinde, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada kendileriyle konu geçiş hususunda, para karşılığı anlaştıkları Güney Kıbrıs’da ikamet eden Bangladeş uyruklu isminin Robin olduğu öğrenilen kişi ile anlaşıp, cürüm işlemek için gizli ittifak yaptıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.