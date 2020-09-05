banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Suçüstü yakalandılar

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısı yakınlarında Birinci Derece Askeri Bölgeyi ihlal eden 3 yabancı uyruklu kişi suçüstü tespit edilerek tutuklanmalarının ardından karantinaya alındılar.

05 Eylül 2020 Cumartesi 17:42
Suçüstü yakalandılar
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısı yakınlarında Birinci Derece Askeri Bölgeyi ihlal eden 3 yabancı uyruklu kişi suçüstü tespit edilerek tutuklanmalarının ardından karantinaya alındılar. Mahkemeye çıkarılmayan zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp, 5 Eylül 2020 tarihinde ve saat 04.00 raddelerinde Lokmacı sınır kapısı yakınlarında 3 erkek yabancı uyruklu kişinin askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını dile getirerek,   yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin ilk sorgularında Bangladeşli olduklarının öğrenildiğini ifade etti. Zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal etmeleri nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Covid-19 test sonuçlarının beklendiğini söyleyen Sunalp, bu nedenle zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılamadığını açıkladı. Zanlıların üzerlerinde kimliklerini belirtecek hiçbir belgenin bulunmadığını anlatan Sunalp,  öte yandan zanlıların ne olduğu tespit edilemeyen alkol veya uyarıcı madde tesiri altında olması nedeniyle kimlik bilgilerini tam olarak veremediğini anlattı. Soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret eden Sunalp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Sınır KapısıKacakLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suçlarını kabul ettiler
Suçlarını kabul ettiler
Hırslık zanlılarına 2 gün tutukluluk
Hırslık zanlılarına 2 gün tutukluluk
İnsan kaçakçılarının tekne ile KKTC’ye mülteci taşıması engellenemiyor
İnsan kaçakçılarının tekne ile KKTC’ye mülteci taşıması engellenemiyor
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Sahte kira sözleşmesi ile dolandırdı iddiası
Sahte kira sözleşmesi ile dolandırdı iddiası
Dağyolu’nda ev yangını
Dağyolu’nda ev yangını
KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı
KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı
Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişiden biri şartsız serbest kaldı.
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan 2 kişiden biri şartsız serbest kaldı.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim