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Suçunu kabul etti

Suçunu kabul etti

13 Eylül 2019 Cuma 13:56
Suçunu kabul etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçlamasından methaldar olan zanlı İshak Yalman Yöncü bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, suçu istemeden işlediğini belirtip, özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:08
Anahtar Kelimeler:
TacizLefkoşa
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