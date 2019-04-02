Suçunu kabul etti

GAZİMAĞUSA’DA MARKETTE HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

17.3.2019 tarihinde saat 00.50 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 64000 TL değerinde bir adet 70 ‘lik votkayı ceketinin iç cebine saklayarak sirkat etmek isterken kasiyer tarafından görülmesi üzerine votkayı bırakan ve koşarak kayıplara karışan Afrika uyruklu V.N.M 30.3.19 tarihinde ayni iş yerine tekrar gitmesi sonucu tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

31.3.19 tarihinde zanlı tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç Dilşah Karayel huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru şahadetinde zanlının 17.3.19 tarihinde bir marketten votka sirkat etmek isterken fark edilmesiyle votkayı bırakıp kaçarak suç işlemeye teşebbüs suçunu işlemesi nedeniyle aranmakta olduğunu söyledi. Eşkâli belirlenen zanlının aranmakta olduğu bir esnada 30.3.2019 tarihinde ayni iş yerine tekrar girmesi sonucu tespit edilerek tutuklanmıştır diyen tahkikat memuru, bölgedeki işyerlerinden son bir ay içerisinde vuku bulan benzeri suçların tahkikatını yapabilmek maksadıyla zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etmişti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması konusunda emir vermişti.

Dosyası tamamlanan ve suçunu kabul eden Üniversite öğrencisi olan zanlı V.N.M bugün teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 2000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)