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Suçunu kabul etti

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalan zanlı Amdie Ibryam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 17:52
Suçunu kabul etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalan zanlı Amdie Ibryam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi.  Kardeşler, Doğanköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 10-11.09.2020 tarihleri arasında kasa içerisinden 800 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Kardeşler, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Kardeşler, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amdie Ibryam
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