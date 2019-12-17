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Suçunu kabul etti

Suçunu kabul etti

17 Aralık 2019 Salı 18:23
Suçunu kabul etti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Erol Mustafa John Terzioğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, huzurda bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu'nun 11 Aralık 2019 tarihinde 16.30 - 16.50 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak - Girne adresinde kalmakta olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada 15 gram hintkeneviri, 1 gram kokain, 2 adet içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet beyaz renk üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erol Mustafa John TerzioğluUyuşturucu
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