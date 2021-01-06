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Suçlarını kabul ettiler

Girne’de meydana gelen kavga sonrası tutuklanan Soufiane Allal, Ayman Ghabraoui ve Hamza Sote bugün mahkemeye çıkarıldı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:19
Suçlarını kabul ettiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kavga sonrası tutuklanan Soufiane Allal, Ayman Ghabraoui ve Hamza Sote bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Emrah Lambasuyucu, 5 Ocak 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Girne’nin Karakum bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüs alanında Soufiane Allal ve Ayman Ghabraoui’nin Hamza Sote ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki taraf arasında çıkan sözlü tartışmanın karşılıklı darba dönüştüğünü ifade etti.

Polis memuru,  zanlıların kavgada karşılıklı olarak birbirlerine tekme tokat vurduklarını ifade etti.

Polis, yapılan şikayet üzerine üç zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlıların üzerinde arama yapıldığını, Soufiane Allal’ın belinde 24 santim uzunluğunda bıçak bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıların ifade verip, suçlarını ve aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini açıkladı. Polis memuru, üç zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, üzerinde bıçak bulunan zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile serbest bıraktı. Diğer iki zanlı ise 100’er bin liralık şahsi kefalet senediyle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Soufiane AllalAyman GhabraouiHamza SoteGirneKavga
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