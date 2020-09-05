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Suçlarını kabul ettiler

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 17:28
Suçlarını kabul ettiler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp, zanlılar Barış Gül ve Eray Özvurulmuş’un  Sahte Evrak Düzenleme Ve Tedavüle Sürme suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Sunalp, zanlı Barış Gül’ün 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu Kara Giriş Çıkış kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirterek, aracın KKTC’de kalabilmesini sağlamak ve Güney Kıbrıs’a araçsız geçiş yapabilmek için söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti. Zanlı Eray Özvurulmuş’un ise Lefkoşa’da bulunan  Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sunalp, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek Barış Gül’e verdiğini ifade etti. Sunalp, Barış Gül’ün aynı gün tasarrufunda bulundurduğu sahte evrakı Metehan Kara Kapısı gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğüne işaret ederek, söz konusu aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.  Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Sunalp, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi. Sunalp, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimalleri olması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış GülEray Özvurulmuş
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