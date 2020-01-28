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Suçlamaları kabul etmedi

Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde müstahdem olarak çalışan zanlı İbrahim Temir müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde müstahdem olarak çalışan zanlı İbrahim Temir müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ocak 2020 Salı 15:34
Suçlamaları kabul etmedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde müstahdem olarak çalışan zanlı İbrahim Temir müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, 24.01.2020 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve işletmeciliğini Hasan Yontucu’nun yaptığı Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinin müstahdemi olan zanlı İbrahim Temir’in müşterilerden tahsil etmiş olduğu 3.380 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini belirtti. Polis, 27.01.2020 tarihinde zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını,  alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken makbuzlar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

Son Güncelleme: 28.01.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
Altınçekiç Rot Balanceİbrahim Temir
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