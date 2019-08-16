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Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı
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Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2019 Cuma 13:20
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 7 kişi tutuklandı

15-16.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de, ikisi Lefkoşa’da ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanmıştır.

İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Denetimler kapsamında iskele’de çalışma izinsiz işçi çalıştırdığı tespit edilen 1 işveren hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.

Son Güncelleme: 16.08.2019 13:28
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