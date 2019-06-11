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Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor
SUÇ MAKİNESİ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM...
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Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor

Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor

11 Haziran 2019 Salı 16:11
Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor

Suç makinesi suç işlemeye devam ediyor

Akdoğan sakini 17 yaşında H. T 31 benzeri sabıkası olmasına rağmen suç işlemeye devam ediyor.

8.6.19 tarihinde Akdoğan' da bir makinist garajı içerisinde tamir için bulunan B.A ya ait EV 659 plaka nolu aracın kapalı ancak kilitsiz kapısını açan Akdoğan sakini H.T torpido gözünde bulunan bir adet parfüm ve 2 adet tespihi sirkat etti.

9.6.19 tarihinde aracını almaya giden araç sahibi, aracının torpido gözündeki eşyaların karıştırılmış olduğunu fark etti ve yaptığı kontrolde torpido gözünde bulunan 1 adet parfüm ile 2 adet tespihin yerinde olmadığını tespit etti. Eşyalarının garaj sahibinin bilgisi dışında sirkat edildiği kanaatine vardıktan sonra olayı 10.6.2016 tarihinde polise intikal ettirdi.

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Kamera kayıtları zanlıyı ele verdi

Olayın polise intikal etmesiyle ayni gün başlatılan tahkikatta kamera görüntülerini inceleyen Dörtyol polis karakolu ekipleri zanlıyı aynı gün tespit ederek tutukladı. KKTC vatandaşı olan zanlı işlemiş olduğu suçu işlediğini kabul ederek sirkat ettiği eşyalar polis tarafından emare olarak alındı.

Zanlı davasını cezaevinde bekleyecek

Bugün 11.6.2019 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı davası görüşülünceye değin her hâlükârda 15 günü geçmemek kaydıyla merkezi ceza evine gönderildi. Mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru zanlının benzeri 31 sabıkası olduğunu, Mayıs içerisinde şartlı olarak tahliye edilmesine rağmen suç işlemeye devam ettiğini ve serbest kalması halinde devam edeceğine kesin gözüyle bakıldığına vurgu yaparak hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davası görüşülünceye değin her hâlükârda 15 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkAkdoğanParfümçaldı
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