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Suç makineleri!.. Sahte para ve uyuşturucu

Girne’de meydana gelen sahte para ve uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim bugün mahkemeye çıkarıldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:38
Suç makineleri!.. Sahte para ve uyuşturucu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen sahte para ve uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, 14-15.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, zanlıların  tasarruflarında sahte olduklarını bildikleri 50 dolarlık banknotlardan oluşan 60 adet banknotun 42 tanesini karşılığında Türk Lirası almak amacıyla arkadaşlarına vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Yavuz, zanlıların 15 eylülde tespit edilerek yakalandıklarını, zanlıların ikametgahında yapılan aramada zanlı Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında duvar dolabı içerisinde kitap arasında beyaz renk kağıt içerisinde bir gram hintkeneviri, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında sehpa üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi. Yavuz, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. sahte 2 bin 100 doların emare alındığını kaydeden polis, zanlı Nnaemeka Pontianus Akim’in ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 3 bin dolar sahte para olduğunu kaydeden Yavuz, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Onyekachi Eckson UgwokeNnaemeka Pontianus AkimUyuşturucuSahte Para
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