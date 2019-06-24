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Suç: İzinsiz müteahhitlik yapmak ve sahtekârlıkla para temini

Suç: İzinsiz müteahhitlik yapmak ve sahtekârlıkla para temini

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:51
Suç: İzinsiz müteahhitlik yapmak ve sahtekârlıkla para temini

Suç: İzinsiz müteahhitlik yapmak ve sahtekârlıkla para temini

Aldıkları para karşılığı taahhütlerini yerine getirmeyen çelik yapı müteahhitleri vatandaşı dolandırmaya devam ediyor.

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2018 – 2019 yılları içerisinde  Yeni Boğaziçi bir şahıstan kendisine çelik ev yapmak maksadıyla 260.000 TL alan A.B. çelik yapı isimli işyeri sahibi Bekir Bayram ( E -41 )şikayet üzerine 21.6.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı. 3 günlük tutukluluk emrinin ardından zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Osman Üreten yemin altında verdiği şahadetinde zanlının müteahhitler birliğine üye olmamasına rağmen direktörlüğünü yaptığı A.B çelik yapı isimli iş yerinde faaliyette bulunduğu ve 2018-2019 yılları içerisinde Yeni Boğaziçi köyünde bir şahıstan kendisine çelik ev yapmak maksadıyla 260.000 TL para aldığı ancak yerine getirmediğini aktardı. Tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Üreten hakkında bugün iki şikâyetin daha alındığını aktardı. Yücetürk şahadetine devamla, 24.6.19 tarihinde alınan ikinci şikâyette zanlının ayni köyde sakin A.T den çelik yapı yapmak maksadıyla 180.000 TL aldığı ve yapmadığını belirtilerek bir şikayetin de Güzelyurt’ dan geldiğini aktardı. Güzelyurt sakini E.Y nin de zanlıya kendisine çelik ev yapması için para vermiş olmasına rağmen yapının sadece bir kısmının yapıldığına dair beyanı olduğunu aktaran Üreten şikâyetçinin henüz polise gelip ifade vermediğini belirtti.

Üreten şahadetine devamla bugün alınan şikâyetlerle ilgili tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. MHA

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