‘Suç İşlemeye Teşebbüs’ suçlamasından dolayı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Göz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Göz’ün daha önceden tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas isimli şahısları para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi. Polis söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının ülkede boyacı olarak çalıştığını ve korsan taksicilik yaptığını da belirtmesi üzerine bu bağlamda da araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.