Suç işlemeye teşebbüs

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten, 17 Mart günü saat 00.50 sıralarında; bir adet 70cc’lik votka şişesini sirkat etmek isterken fark edilen ve fark edildiği anda şişeyi bırakıp kaçan Afrika uyruklu V.N.M.(Vuyo Nkosinathi Mndzebele), 30 Mart tarihinde aynı iş yerine tekrar gitmesi sonucu tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı, 31 Mart tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Emin Özbilen’in yeminli şahadetinde; zanlının, 17 Mart tarihinde bahse konu markette bir adet 70’lik votka alarak ceketinin içine sakladığını, fark edildiğinin görülmesi üzerine votkayı bırakarak marketten koşarak kaçtığını mahkemeye aktardı. Eşkali belirlenen zanlının, aranmakta olduğu esnada 30 Mart tarihinde yeniden aynı markete girmesiyle tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Özbilen, bölgede bulunan marketlerde son bir ay içerisinde benzeri suçların işlendiğine ve kamera kayıtlarının inceleneceğine vurgu yaparak, zanlının 3 gün süre ile poliste kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalması konusunda emir verdi. (MHA)