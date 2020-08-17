Suç işlemesi için 5 bin TL teklif etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen gizli ittifak suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Atakan Yılmaz bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yasal bağı olmayan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN HABERLEŞTİLER

İddialara göre Atakan Yılmaz, daha önce KKTC’den ihraç edilmiş Muhammed Tüsun ile iş birliği yaparak Lefkoşa’da bir otel işletmecisinin aracına zarar verilmesi konusunda anlaştı. Yılmaz’ın Muhammed Tisun ile Whatsapp üzerinden iletişime geçtiği ve araca zarar vermesi için 5 bin TL teklif ettiği belirtildi.

KIZ ARKADAŞI DÖNSÜN İSTEDİ

Atakan Yılmaz’ın kız arkadaşını işten durdurarak Türkiye’ye göndermediği gerekçesi ile otel işletmecisinin aracına zarar vermeyi planlayan ikili hakkında soruşturma başlatıldı. 29 Temmuz tarihinde polise gelen şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, Yılmaz 16 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

İKAMET İZİNSİZ

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde Muhammed Tüsün ile böyle bir suçu işlemek üzere 5 bin TL karşılığında anlaştığını söyleyerek suçunu itiraf ettiğini aktardı. Telefonu emare alınan zanlının 4 Mart tarihinden beri KKTC’de ikamet izni olmadan yaşadığı bildirildi.