Su motorlarını çalıp satmak istediler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Shohrat Yangbayev ve Alijan Torayev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlılar Shohrat Yangbayev ve Alijan Torayev'in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şaban, 14 Mayıs 2022 tarihinde, saat 13.00 raddelerinde, zanlı Shohrat Yangbayev’in çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini E.T’nin yaptığı Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ermataş LTD. isimli iş yerinden 2 adet İtalyan malı Pentax marka CM/100 model tanesi 2 bin 586,57 TL olan olan 1 HP gücündeki su motorlarını sirkat ettiğini belirterek, daha sonra arkadaşı Alijan Torayev’e verip internet üzerinden satışa sunduklarının tespit edildiğini kaydetti. Olayın polisin bilgisine 17 Mayıs günü geldiğini dile getiren Şaban, yürütülen soruşturma kapsamında çalınan su motorlarının Alijan Torayev’in tasarrufundan bulunduğunu ve emare olarak alındığını vurguladı. Şaban, zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, zanlıların evinde yapılan aramalarda ise kanuna aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını anlattı. Zanlıların verdiği gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Şaban, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlıların yargılanıncaya dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispat-ı vücutta bulunmaları, 10 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.