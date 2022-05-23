Spor salonunda 15 yaşınki kızı taciz etti!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da bir spor salonunda 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Lapta polis karakolunda görevli polis iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 11 Mayıs saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti. Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini, şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Polis spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını söyledi. Polis, ölçüsü alınan kişilerin ajandaya not edildiğini ancak ne zanlının evinde ne de ofisinde söz konusu ajandanın bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlının ölçüm için kullandığını iddia ettiği mezuranın ve ajandanı arandığını açıkladı.

Polis, ayrıca genç kızın kadın doğum uzmanı tarafından kontrol edileceğini ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı Seren Palabıyık 4 günlük ek süreye itiraz etmeyeceklerini belirtti. Palabıyık polise bazı sorular yöneltti.

Zanlının işletmeciliğini yaptığı salonda olayın gerçekleştiği iddia edilen ofis nasıl bir yerdi diye sordu. Polis, ofisin yarıya kadar buzlu, diğer yarısının ize temiz cam olduğunu söyledi.

Palabıyık ise içeriden dışarısının dışarıdan içerisinin göründüğünü savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.