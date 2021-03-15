banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Soyguna ibretlik ceza

Mağusa’da İngiliz üsler bölgesinde 14 Ocak 2020 tarihinde araba satın almak için sosyal medyadan anlaştıkları ve söz konusu yere gelmesini sağladıkları Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahsı darp ederek 200 bin TL değerindeki sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model yarış arabasını çalan sanıklar Cemal Kanioğlu, Yasin Suygün ve Harun Özer aleyhindeki karar bugün açıklandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 18:09
Soyguna ibretlik ceza
banner337
banner395

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da İngiliz üsler bölgesinde 14 Ocak 2020 tarihinde araba satın almak için sosyal medyadan anlaştıkları ve söz konusu yere gelmesini sağladıkları Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahsı darp ederek 200 bin TL değerindeki sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model yarış arabasını  çalan sanıklar Cemal Kanioğlu, Yasin Suygün ve Harun Özer  aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Başkan Nüvit Gazi Açıkladı. Gazi, soygun suçunun ceza yasasına göre en ağır suçlardan birisi olduğunu belirterek, ülkemizde mala ve şahsa yönelik şiddet suçlarının ise yaygın olduğunu kaydetti. Bu tür suçların toplumu rahatsız ettiğine, toplumun malının ve canını güvende hissetmemesine yol açtığını dile getiren Gazi, soygun gibi ağır suçlara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gazi, sanık Cemal Kanioğlu’nun suçu planlaması nedeniyle karar verilirken daha ağır bir ceza alması gerektiğine dikkat çekerek, aynı zamanda bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesinin de önem arz ettiğini vurguladı. Gazi, sanıklara verilecek cezaya karar verilirken kamu yararının düşünüldüğünün altını çizerek, sanık Cemal Kanioğlu’nun 6 yıl, diğer sanıklar Suygün ve Harun Özer’in ise 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemal KanioğluYasin SuygünHarun Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
15 kişi hakkında yasal işlem!
15 kişi hakkında yasal işlem!
Aydınköy'de ani ölüm
Aydınköy'de ani ölüm
Gönendere'de kavga!
Gönendere'de kavga!
32 kişi hakkında yasal işlem!
32 kişi hakkında yasal işlem!
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Mehmetçik ve Kumyalı'da uyuşturucu!
Mehmetçik ve Kumyalı'da uyuşturucu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim