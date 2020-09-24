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Soyguna 10 yıl hapis

Girne’de 24 Eylül 2018 tarihinde Bektaş Gıda Şirketi’ne ait tahsilât aracının önünü keserek durdurup, araç içerisindeki yüklü miktarda parayı sirkat etmelerinin ardından kısa süre içerisinde yakalanan soygun sanıklarından Serkan Bilir hakkındaki davada bugün karar açıklandı.

24 Eylül 2020 Perşembe 20:44
Soyguna 10 yıl hapis
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 24 Eylül 2018  tarihinde Bektaş Gıda Şirketi’ne ait tahsilât aracının önünü keserek durdurup, araç içerisindeki yüklü miktarda parayı sirkat etmelerinin ardından kısa süre içerisinde yakalanan soygun sanıklarından Serkan Bilir hakkındaki davada bugün karar açıklandı. Sanıklardan Ahmet Sarıkılıç’ın polis hücresinde intihar ettiği davada yargılanan Bilir 10 yıl hapse mahkum edildi. Heyet Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer'den oluşan heyetin baktığı davada sanık hakkındaki kararı Yargıç Kürşad açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, önce sanık hakkındaki olgulara tek tek değindi. Yargıç, 7 davadan yargılanan sanığı 5 davadan suçlu bulduklarını, iki davadan ise beraat ettirdiklerini açıkladı. Yargıç, sanıkla ilgili tüm kanıtları incelediklerini, sanığın soygunda kullanılan aracı satın aldığına,  daha sonra kaçmak için kullanılan kiralık aracı kiraladığına, soygun esnasında Bektaş Gıda çalışanının kafasına çekiçle vurduğuna kanaat getirdiklerini söyledi. Kürşad, sanığın soygun olayında kullanılan JA 177 plakalı aracın 9 Eylül günü Girne-Değirmenlik dağ yolunda faaliyet gösteren bir restoranın önünde Orhan Şekerci’den 5 bin TL karşılığında satın alındığını kaydetti. Yargıç, Orhan Şekerci’nin soygundan sonra sanığı teşhis ettiğini söyledi.

Kürşad, Orhan Şekerci’nin ifadesine itibar edildiğini, ayrıca aracın satın alındığı güzergahta bulunduğuna dair GSM raporu olduğunu belirtti.

Yargıç Kürşad, sanığın soygundan önce ve sonra kiraladığı araçla olay güzergâhlarında bulunduğunun da kamera kayıtlarından tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, Ozanköy’de bir arazide çalılıkların üzerinde 3 adet koyu renkli kapüşonlu eşofman üstü ve biri 42 numara, diğeri 45 numara olan 2 çift spor ayakkabı bulunarak emare alındığını belirtti. Sanıkların kaçış güzergâhlarından birinde bulunan kıyafet ve ayakkabılardan bir eşofmanın üzerinde DNA’sının tespit edildiğini ifade etti. Yargıç, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, bulunan kıyafetlerin soygun anında giyilen kıyafetler olduğuna kanaat getirdiklerini söyledi.

Kürşad, soygundan sonra sanıkların Gazimağusa’ya gittiklerine, Sarıkılıç’ın kendi şirket hesabına 131 bin 250 TL, Serkan Bilir’in kardeşinin hesabına da 18 bin 500 TL havale yaptığına dair kanıt ve tanık ifadesi olduğunu da açıkladı.

Kürşad, ancak olayda ateşli silah kullanıldığına dair bir kanıt veya emare olmadığını ifade ederek, sanık aleyhine ateşli silahla ilgili getirilen iki davadan beraat verildiğini söyledi. Yargıç Kürşad,  soygun, yaralama suçları başta olmak üzere sanığı diğer 5 davadan suçlu bulduklarını söyledi.

Kürşad, sanığa ceza takdir ederken işlenen suçun vahametini dikkate aldıklarını, meydana gelen olayın toplumda endişe veren bir olay olduğunu ve bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürşad, sanığı yargılandığı 5 davadan suçlu bulup 10 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bektaş Gıda ŞirketiSerkan Bilir
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