Soygun zanlılarından birine 4 gün ek tutukluluk

28.02.21 tarihinde Gazimağusa’da, beraberinde henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslar ile birlikte Uchenna Nwrugbe Ezanwa’ nın ikametgahına giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan, 01.03.21 tarihinde ise müştekinin başka bir adrese gelmesini sağladıktan sonra rızası hilafına alıkoyarak darp ettikten sonra yine bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan ve polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde şiddet tehdidinde bulunan iki zanlı ile birlikte 3.cü zanlı olarak tutuklanan Eyitayo Rapheal Akınsola bugün 08.03.21 tarihinde soygun, zorla alıkoyma, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Mustafa Çebi ’yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

Çebi şahadetinde, 25.02.21 tarihinde şu an bu mesele ile ilgili tutuklulukları devam eden diğer 2 zanlı ile birlikte zanlının müştekinin ikametgâhına gidildiğini, kendisinin dışarıda beklediğini, diğer zanlıların müştekinin ikametgahına girip onu darp ettiğini, zorla cep telefonunu ve diz üstü bilgisayarını aldıktan sonra bir hesaba 1990 TL para havalesi yapıldığını söyledi.

01.03.21 tarihinde cep telefonunun iade edileceği gerekçesiyle müştekinin bir başka adrese çağrıldığı ve orada zanlının da bulunduğu ortamda yeniden darp edilerek bir başka hesaba 1400 TL ve 100 bin Nijerya Nayrası (1923 TL) havale yapılmasının sağlandığını belirten Çebi. Polise gitmesi halinde müştekinin ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Olayın 02.03 21 tarihinde polise rapor edildiğini, ayni gün zanlı 1, 03.03.21 tarihinde zanlı 2 ve bu meselede zanlı 3 konumunda olan zanlının da 04.03.21 tarihinde mesele ile ilgili tutuklandıklarına değinen tanık polis, zanlının 05.03.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, diğer iki zanlının ise tutukluluk sürelerinin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.

Temin edilen 3 günlük sürede yapılan havalelerle ilgili olarak bankalar nezdinde yazışmalar yapıldığına, ifadeler temin edildiğine ve kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğine vurgu yapan tanık polis, pandemi ve hafta sonu olması nedeniyle yeterli ifade temin edilemediğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğine, sadece bazı beyanlarda bulunduğunu belirten tanık polis, aranmakta olan ve henüz bulunamayan 4 kişinin bulunabilmesi çalışmalarının sürdüğüne dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 7 gün süre ile tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talep edilen süreyi 4 gün olarak sınırlamasından sonra söz alan savunma avukatı, talep edilen süreye itiraz etmeyerek müvekkilinin bu meselede olaya karışmadığı ve suçsuz olduğu yönünde kanaat belirttikten sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)