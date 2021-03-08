banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Soygun zanlılarından birine 4 gün ek tutukluluk

08 Mart 2021 Pazartesi 16:16
Soygun zanlılarından birine 4 gün ek tutukluluk
banner337
banner391

28.02.21 tarihinde Gazimağusa’da, beraberinde henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslar ile birlikte Uchenna Nwrugbe Ezanwa’ nın ikametgahına giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan, 01.03.21 tarihinde ise müştekinin başka bir adrese gelmesini sağladıktan sonra rızası hilafına alıkoyarak darp ettikten sonra yine bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan ve polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde şiddet tehdidinde bulunan iki zanlı ile birlikte 3.cü zanlı olarak tutuklanan Eyitayo Rapheal Akınsola bugün 08.03.21 tarihinde soygun, zorla alıkoyma, şiddet kullanma tehdidi ve darp suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Mustafa Çebi ’yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

Çebi şahadetinde, 25.02.21 tarihinde şu an bu mesele ile ilgili tutuklulukları devam eden diğer 2 zanlı ile birlikte zanlının müştekinin ikametgâhına gidildiğini, kendisinin dışarıda beklediğini, diğer zanlıların müştekinin ikametgahına girip onu darp ettiğini, zorla cep telefonunu ve diz üstü bilgisayarını aldıktan sonra bir hesaba 1990 TL para havalesi yapıldığını söyledi.

banner341
01.03.21 tarihinde cep telefonunun iade edileceği gerekçesiyle müştekinin bir başka adrese çağrıldığı ve orada zanlının da bulunduğu ortamda yeniden darp edilerek bir başka hesaba 1400 TL ve 100 bin Nijerya Nayrası (1923 TL) havale yapılmasının sağlandığını belirten Çebi. Polise gitmesi halinde müştekinin ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Olayın 02.03 21 tarihinde polise rapor edildiğini, ayni gün zanlı 1, 03.03.21 tarihinde zanlı 2 ve bu meselede zanlı 3 konumunda olan zanlının da 04.03.21 tarihinde mesele ile ilgili tutuklandıklarına değinen tanık polis, zanlının 05.03.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, diğer iki zanlının ise tutukluluk sürelerinin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.

Temin edilen 3 günlük sürede yapılan havalelerle ilgili olarak bankalar nezdinde yazışmalar yapıldığına, ifadeler temin edildiğine ve kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğine vurgu yapan tanık polis, pandemi ve hafta sonu olması nedeniyle yeterli ifade temin edilemediğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğine, sadece bazı beyanlarda bulunduğunu belirten tanık polis, aranmakta olan ve henüz bulunamayan 4 kişinin bulunabilmesi çalışmalarının sürdüğüne dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 7 gün süre ile tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talep edilen süreyi 4 gün olarak sınırlamasından sonra söz alan savunma avukatı, talep edilen süreye itiraz etmeyerek müvekkilinin bu meselede olaya karışmadığı ve suçsuz olduğu yönünde kanaat belirttikten sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Uchenna Nwrugbe EzanwaEyitayo Rapheal Akınsola
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
13 kişi hakkında yasal işlem!
13 kişi hakkında yasal işlem!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış
Şahıs kendini CHP’nin KKTC temsilcisi olarak tanıtmış
6 kişi hakkında yasal işlem
6 kişi hakkında yasal işlem
Şoför okulunda hırsızlık!
Şoför okulunda hırsızlık!
9 kanaryadan 6’sı bulundu
9 kanaryadan 6’sı bulundu
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak
Tasarruflarında uyuşturucu bulunan şahıslar tutuksuz yargılanacak
Soygun olayında tutuklu sayısı üçe yükseldi
Soygun olayında tutuklu sayısı üçe yükseldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim