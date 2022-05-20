Soygun zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ugochukwu Godwin IBEJIDE ve Uche Charles NWAODIKA bugün yeniden mehkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ozan Kuşak, Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde, 16 Mayıs 2022 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde zanlılar Ugochukwu Godwin IBEJIDE ve Uche Charles NWAODIKA ve henüz ismi tespit edilemeyen bir erkek şahsın Abdul Hashiru BANGURA ve Osman Daniel SESAY 'in evine zorla girip mülke tecavüz suçunu işlediğini belirterek, zanlıların Abdul Hashiru BANGURA 'ya ait bir adet Dell marka laptop, bir adet I Phone marka cep telefonu, gri renk erkek cüzdanı, içerisinde bulunan 200 Euro nakit para ve KC 833 plakalı Hyundai Getz marka araca ait koçanı, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgelerini sirkat ettiğini kaydetti. Kuşak, zanlıların söz konusu malları sirkat ettikleri sırada kendilerini engellemeye çalışan ev arkadaşı Osman Daniel SESAY 'ı itekleyerek fiili şiddet kullandıklarını ve soygun suçunu işledikleri dile getirdi. Zanlı Uche Charles Nwaodıka'nın karakolda üzerine yapılan arama sonucu arka cebinde sirkat edilen KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın araç koçan, muayene, seyrüsefer ve sigorta belgeleri ile gri renk erkek cüzdanının bulunduğunu ifade eden Kuşak, tespit edilen bu malların emare olarak alındığını vurguladı. Kuşak, soruşturmanın yeni başladığına ve aranmakta olan emarelerin ve bir şahsın söz konusu olduğuna işaret ederek, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 7 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale D. Ergüden, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.