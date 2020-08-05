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Soygun ve zorla insan kaçırma

3 kişi tutuklandı..

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:44
Soygun ve zorla insan kaçırma
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03.08.2020 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İskele - Ercan Anayolunun Yeniceköy kavşağında, C.A.H.(E-39), S.U. R.(E-35) ve A.A.(E-27)’nın aralarında alacak verecek meselesi bulunan Muhammad AKRAM’ın vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan alıkoyup kullanımlarında bulunan araca zorla bindirdikten sonra, tasarrufunda bulunan 750 Euro parayı alarak soygun suçunu işlemişlerdir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Soygun Ve Zorla Insan KaçırmaMuhammad AKRAMYeniceköy Kavşağı
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