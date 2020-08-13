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Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in çıkarıldıkları mahkemede 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:19
Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in çıkarıldıkları mahkemede 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.

MAĞDURUN AMELİYATI BEKLENİYOR

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Polis, epilepsi hastası olan ve kaldıramayacağı için ameliyatı ertelenen C.B’nin 13 Ağustos 2020 tarihinde ameliyata alınacağını mahkemeye aktardı. Polis, C.B.’nin ameliyatı sonrasında suçun şeklinin değişebileceğini belirterek, zanlılar Muhammed Kadir Varan ve Sedat Demir’in 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ardından aranan zanlı Sedat Demir de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, 1 Ağustos 2020 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde zanlılar Kadir Varan ve Sedat Demir’in kendilerine para vermeyen C. B.’ye tekme atarak darp ettiklerini ve C. B.’nin burç üzerinden düşerek, kol ve bacaklarının kırılmasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Zanlıların C.B.’yi ciddi şekilde darp etmelerinin yanı sıra cüzdanını, cep telefonunu, 55 TL nakit parasını ve tornavidasını çaldıkları iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Kadir VaranSedat Demir
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