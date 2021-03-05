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Soygun olayında tutuklu sayısı üçe yükseldi

05 Mart 2021 Cuma 16:13
Soygun olayında tutuklu sayısı üçe yükseldi
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28.02.21 tarihinde Gazimağusa’da, beraberinde henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslar ile birlikte Uchenna Nwrugbe Ezanwa’nın ikametgâhına giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan, 01.03.21 tarihinde ise başka bir adrese gelmesini sağladıktan sonra müştekiyi rızası hilafına alıkoyduktan ve darp ettikten sonra yine bazı hesaplara para havalesi yapmasını sağlayan ve polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde şiddet tehdidinde bulunan zanlı 1 Chisam George Iroanalam şikayet üzerine 02.03.21 tarihinde, zanlı 2 Donald Donubari Baa ve zanlı 3 Eyitayo Rapheal Akınsola 04.03.21 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanmışlardı.

Tespit edildikleri günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 05.03.21 tarihinde Soygun, Şiddet kullanma tehdidi, darp ve izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Çebi yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Çebi şahadetinde, 25.02.21 tarihinde şu an belirlenen zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte müştekinin ikametgâhına gidildiğini, zanlı 3’ün dışarda beklerken zanlı 1’in müştekiyi darp ettiğini, iki adet cep telefonu ve 1 adet diz üstü bilgisayarını zorla aldıktan sonra bir şahsa ait hesaba 1990 TL para havalesi yapmasını sağladığını, sonrasında bir adet diz üstü bilgisayar ile bir adet cep telefonunu müştekiye iade ettiğini söyledi.

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01.03.21 tarihinde müştekinin başka bir adrese gelmesinin sağlandığını ve rızası hilafına zorla alıkonduktan sonra yine darp edildiğini ve bir başka şahsın hesabına 1400 TL ve 100.000 bin Nijerya Nayrası (1923 TL) havale yapmasının sağlandığını söyleyen tanık polis, polise gitmesi halinde kendisine zarar verileceği yönünde müştekiye şiddet tehdidinde bulunulduğunu belirtti.

Olayın 02.03.21 tarihinde polise intikal ettirildiğini ve ayni gün zanlı 1’in tutuklandığını, gönüllü bir ifade verdiğini, işlemiş olduğu suçun bir şakadan ibaret olup kötü niyet taşımadığı yönünde beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, aranmakta olan zanlı 2 ve zanlı 3’ün de 04.03.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna, alınması gereken birçok ifade bulunduğuna ve mesele ile bağlantılı 4 kişinin aranmakta olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlı 3’ün yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadan KKTC de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı 1 ve 2 aleyhine 7 şer gün, zanlı 3 aleyhine de 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı 1 ve 2’nin 7 şer gün, zanlı 3’ün de 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uchenna Nwrugbe EzanwaChisam George IroanalamDonald Donubari BaaEyitayo Rapheal Akınsola
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