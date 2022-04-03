Soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İdrissa Adamu Ve Stephen Itor Odey tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, iki zanlının Soygun,Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

31.03.2022 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 23.Blok 1 nolu yurt odası içerisinde Zanlı 1 İdrissa Adamu'ya ait dizüstü bilgisayarı sirkat ettiği gerekçesi ile zanlı 2 Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahıs ile birlikte konu adreste misafir olarak bulunan Arnold Kipsang Rop'un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı 2 Stephen Itor Odey’in adı edilenin sırtının sol üst tarafına tasarrufunda bulundurduğu bıçağı bir kez sokmak sureti ile yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.

Polis, akabinde zanlıların Arnold Kipsang Rop'un giymiş olduğu pantolonunun cebinde bulundurduğu Samsung A10s marka cep telefonunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işleyip rızası hilafında zorla kendisini darp ederek yurt binası dışarısına çıkarıp, Zanlı 1 Idrissa Adamu’nun kullanımında bulunan gri renk kiralık araca bindirerek Bardak sokak no:6 Hamitköy adresine kaçırıp, burada yine ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 02.04.2022 tarihinde Zanlı 1 İdrissa Adamu ve Zanlı 2 Stephen Itor Odey’in Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin de sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadenin teyit tekzibi yapılması gerektiğini ayrıca aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.